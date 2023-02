Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neuss (ots)

Am Samstag (18.02.) kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Stresemannallee in Neuss. Ein 31-jähriger polnischer Lkw-Fahrer kam über die Josef-Kardinal-Frings-Brücke (B1) von Düsseldorf nach Neuss. Er wendete seinen Lkw auf der besagten Kreuzung, touchierte dabei das dortige Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle Rheinparkcenter-Süd, sowie mehrere Metallbügel und fuhr wieder auf die B1 in Richtung Düsseldorf. Die Situation wurde besonders gefährlich, da der Lkw die B1 auf der falschen Fahrspur befuhr und somit im Gegenverkehr unterwegs war. Vermutlich in Höhe der nächsten Haltestelle, die sich auf der Rheinbrücke befindet, konnte der Fahrzeugführer auf die richtige Fahrbahnseite wechseln. Er wurde im Düsseldorfer Stadtgebiet durch Beamte der Polizei Düsseldorf angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Unfallverursacher wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeidienststelle verbracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand hoher Sachschaden an dem Wartehäuschen. Die weitere Bearbeitung hat das Verkehrskommissariat Neuss übernommen. (sto)

