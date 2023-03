Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl von Warengütern

Braunschweig (ots)

A2, Raststätte Zweidorfer Holz, 17.03.2023, 17.00 Uhr - 19.03, 08.30 Uhr

Unbekannte stehlen Waren von einem LKW - Hoher Sachschaden

Am Wochenende ist es auf der Raststätte Zweidorfer Holz an der A2 in Richtung Berlin zu einem Ladungsdiebstahl gekommen.

Unbekannte öffneten dabei den Sattelauflieger einer Zugmaschine und entwendeten eine große Anzahl von Paketen, die im Auflieger auf Paletten gestapelt waren.

Der Fahrer des LKW habe vom Diebstahl nichts mitbekommen. Er habe seinen LKW am späten Freitagnachmittag abgestellt und erst am Sonntagmorgen das Fehlen der Ware festgestellt.

Es wurden Waren im sechststelligen Wertbereich gestohlen.

Aufgrund der Menge der gestohlenen Ware muss sich die Tatausführung über einen längeren Zeitraum gezogen haben. Zudem können die Waren nur mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Deshalb bittet die Polizei Personen um Mithilfe, die Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter 0531-4763715.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell