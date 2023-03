POL-BS: Mehrere parallele Versammlungen und Kundgebungen verlaufen störungsfrei

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Berliner Platz 18.03.2023, 11.40 - 12.20 Uhr In den Taschen befanden sich keine gefährlichen Gegenstände. Nachdem eine Frau beim Verlassen eines Reisebusses ihre Taschen vergessen hatte, wählten weitere Fahrgäste den Notruf. Sie vermuteten, dass in den Taschen gefährliche Gegenstände zurückgelassen worden sein könnten. Die Polizei Braunschweig räumte den Bereich der Bussteige am ...

