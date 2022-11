Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221111-2-pdnms Festnahme von Wohnungseinbrechern, Hohn

Rendsburg (ots)

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 02.10.2022 wurden in Hohn 2 junge Männer festgenommen, die zur Tatvorbereitung eines geplanten Wohnungseinbruches an einem EFH einen Bewegungsmelder für die Terrassenbeleuchtung verdreht haben. Aus Mangel an Haftgründen wurden die Festgenommenen noch in der Nacht zum 03.10.2022 wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Einschlägige Vorerkenntnisse in Bezug auf Wohnungseinbruchdiebstahl lagen zu den beiden Männern bis dahin nicht vor. Es bestand jedoch schon der Anfangsverdacht, dass die beiden jungen Männer für eine Serie von Wohnungseinbruchtaten in Rendsburg und Umlandgemeinden verantwortlich sind.

Auf die Spur der beiden jungen Männer kam die Polizei durch einen Zeugenhinweis. Eine aufmerksame Fockbeker Bürgerin hat am 19.06.2022 in den Abendstunden beobachtet, dass die 2 männlichen Insassen eines silbernen Pkw sich im Bereich Klinter Weg auffällig verhalten haben. Diese aufmerksame Zeugin merkte sich das Pkw-Kennzeichen und informierte die Polizei. Der Pkw konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Damit war der Fall aber nicht erledigt. Die Kriminalpolizei nahm als Folge dieses Zeugenhinweises die Ermittlungen auf und aufgrund verschiedener Anhaltspunkte verdichtete sich ab Mitte August der Verdacht, dass diese beiden jungen Männer tatsächlich Wohnungseinbrecher sein könnten. Bei der Festnahme am 02.10.2022 in Hohn standen die beiden jungen Männer bereits unter polizeilicher Beobachtung, für die Beantragung eines Haftbefehles war die Beweislage in Bezug auf die Wohnungseinbruchserie aber noch nicht ausreichend.

Das hat sich nun geändert. Die polizeilichen Ermittlungen sind derart fortgeschritten und die Beweislage hat sich soweit erhärtet, dass die Staatsanwaltschaft Kiel einen Antrag auf Erlass von Haftbefehlen gestellt hat. Durch das Amtsgericht Kiel wurden die Haftbefehle antragsgemäß erlassen. Am 10.11.2022 wurden die beiden jungen Männer in Rendsburg bzw. Fockbek festgenommen. Die beiden festgenommenen Männer wurden am 11.11.2022 einem Haftrichter vorgeführt. Nach der Verkündung der Haftbefehle wurden beide in eine zur Untersuchungshaft in eine JVA überstellt.

Zeitgleich mit der Festnahme wurden durch die Kriminalpolizei Rendsburg unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Kiel noch mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei wurde mögliches aus Wohnungseinbrüchen stammendes Stehlgut sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern an.

Der Dank der Ermittlungsbehörden gilt der aufmerksamen Fockbeker Zeugin, die am 19.06.2022 ihre Beobachtung der Polizei meldete und die Polizei so erst auf die Spur der bis dahin unauffälligen jungen Männer brachte.

