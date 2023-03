Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Rüthen - Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Warstein (ots)

Die Polizei in Warstein führte zusammen mit dem Verkehrsdienst der Polizei zahlreiche Verkehrskontrollen im Bereich Warstein und in Rüthen durch. Im Fokus der Kontrollen standen am heutigen Mittwoch, in der Zeit von 6 Uhr bis 13 Uhr, insbesondere Geschwindigkeitsmessungen und die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer. Insgesamt fertigten die Beamten acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 56 Verwarnungsgelder. Die Präsenz der Beamten wurde von den Bürgern sehr positiv wahrgenommen, was in vielen Gesprächen deutlich wurde.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell