Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Zwei Verletzte

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es um 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße. In Höhe eines Tankstellengeländes bremste eine 74-jährige Autofahrerin aus Lippstadt ihren Mazda ab, da sie verkehrsbedingt hinter einem Firmenfahrzeug warten musste. Der Fahrer dieses Firmenfahrzeugs beabsichtigte nach links auf das Tankstellengelände einzufahren. Zeitgleich wollte ein 62-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Nissan von dem Tankstellengelände nach links auf die Lippestraße einfahren. Der Fahrer des Firmenfahrzeugs deutete dem 62-Jährigen mit einer Handbewegung an, dass er auf die Lippestraße fahren könne und er entsprechend warte. Zu diesem Zeitpunkt scherte die 74-Jährige bereits zum Überholen des Firmenfahrzeuges aus und übersah dabei den auf die Lippestraße einfahrenden Nissan des 62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mazda der 74-Jährigen mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw, einem Skoda einer 54-Jährigen Lippstädterin, kollidierte. Sowohl die 74-Jährige als auch der 62-Jährige erlitten infolge des Unfalles leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000,- Euro.(dk)

