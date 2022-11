Bruchsal (ots) - Einen erheblichen Sachschaden verursachte am frühen Freitagmorgen ein alkoholisierter Autofahrer in Bruchsal, als er in der Kurve zur Bahnunterführung beim alten Güterbahnhof geradeaus fuhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 53-jährige Pkw-Fahrer gegen 01:30 Uhr die Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Innenstadt. In der Kurve zur ...

mehr