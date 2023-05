Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unbekannte schlagen zu und verlangen Geld

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 1 Uhr, versuchten zwei unbekannte Personen eine 38-jährige Frau zu überfallen. Sie schubsten die Frau in der Straße Visbeker Damm vom Fahrrad und schlugen sie mit einem Gegenstand. Dabei verlangten sie die Herausgabe von Geld. Die Frau rief um Hilfe und ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und eilte herbei. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Oldenburger Straße. Dieser soll zuvor auch durch die dortige Siedlung gefahren sein. Die Frau wurde durch die Täter leicht verletzt. Beide Männer wurden beschrieben als ca. 18 Jahre alt. Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder zum Kleinwagen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Kennzeichen-Diebstahl

Am Dienstag, 23. Mai 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kennzeichen von einem Motorrad der Marke Suzuki, welches in der Alten Dorfstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Mai 2023, und Sonntag, 21. Mai 2023, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Fahrrad der Marke Bulls Sharptail 3 Disc 29, welches verschlossen im Keller eines Wohnhauses in der Dinklager Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 23. Mai 2023, zwischen 22.00 Uhr und 22.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein vor einem Haus in der Josefstraße verschlossen abgestelltes Damenfahrrad der Marke Stevens Randonneur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Urkundenfälschung

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 1.00 Uhr, wurde ein 40-jähriger Autofahrer auf der B214 von der Polizei kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er steht zudem im Verdacht, einen gefälschten Führerschein vorgelegt zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, um 15.53 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Kleinkraftrad auf der Bahnhofstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da er zudem im Verdacht steht, unter Einfluss von Drogen gefahren zu sein, wurde eine Blutprobe entnommen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, 04.05 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Badbergen auf der Industriestraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, um 13.20 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Großenkneten auf der Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn. Nach einer Linkskurve kam sie nach rechts auf den Grünstreifen, überquerte anschließend die Fahrbahn und kam links von dieser ab. Hier kollidierte sie mit einem Baum und kam seitlich im Graben zum Liegen. Die Frau aus Großenkneten wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, in der Zeit von 15.55 Uhr bis 16.35 Uhr wurde auf dem Parkplatz Am Neuen Markt ein weißer Mercedes Citan einer Düsseldorfer Reinigungsfirma von einer bislang unbekannten Person beim Ein- bzw. Ausparken an der Frontschürze der Beifahrerseite beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Telefon 04441-943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 24. Mai 2023, um 22:10 Uhr, wollte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück von der Robert-Bosch-Straße nach links in die Hunteburger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Leichtkraftradfahrer. Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Mann aus Bohmte leicht verletzt.

Lohne - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 25. Mai 2023, in Lohne erlitt ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Emstek schwere Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der 19-Jährige mit seinem Motorrad gegen 07.55 Uhr die Bakumer Straße in Richtung Innenstadt und überholte dort einige andere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt warteten. Gleichzeitig wollte ein 53-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Bakumer Straße fahren. Dabei prallte er mit dem Motorradfahrer zusammen, der daraufhin stürzte. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den schwerverletzten 19-Jährigen, der mit einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik geflogen wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Bakumer Straße musste während der Rettungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren.

