Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Rollers

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, zwischen 9.00 Uh rund 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Keeway-Roller, welcher an einer Berufsschule im Scheefenkamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Unbekannter stellte Tatverdächtige nach Ladendiebstahl

Am Montag, 24. Mai 2023, um 19.06 Uhr, entwendeten eine 27-jährige Frau aus Friesoythe sowie eine noch unbekannte zweite Täterin mehrere Parfümflaschen und flüchteten aus einem Drogeriemarkt in der Straße Am Hafen. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger wartete vor dem Geschäft in einem Pkw auf die Frauen. Eine der Tatverdächtigen konnte jedoch von einem unbekannten Zeugen gestellt und zurück zum Markt gebracht werden. Die Polizei sucht nun den Zeugen, der hier couragiert eingeschritten ist und geholfen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell