Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsschild und Sitzbank in Fluss geworfen

Eberstedt (ots)

Über die Osterfeiertage, zwischen dem 06.04.2023 und dem 11.04.2023 wurde auf dem Radweg bei Eberstedt an einer dortigen Schutzhütte ein "Durchfahrt verboten" Verkehrsschild aus seiner Verankerung gerissen und zusammen mit einer Sitzbank aus Holz in das nahegelegene Flussbett geworfen. Außerdem wurde ein Brückengeländer am Fluss massiv verbogen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell