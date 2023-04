Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wasserschaden durch Diebstahl verursacht

Altenburg (ots)

Gößnitz. Unbekannte entwendeten gewaltsam Kupferrohre in einem ehemaligen Supermarkt in der Zwickauer Straße. Zuvor verschafften sie sich zwischen dem 28.03.2023 und dem 04.04.2023 gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. In Folge des Diebstahls trat unkontrolliert Wasser in dem Objekt aus. Die Höhe des Beute- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wenn Sie Beobachtungen zur Tat oder den Tätern gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land (03447/ 4710). (TL)

