Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit zwischen Sonntag, 21. Mai 2023, und Dienstag, 23. Mai 2023, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Herren E-Bike aus einer Garage in der Straße Ovelgönne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Lebensmittelautomat

Von Mittwoch, 17. Mai 2023, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 24. Mai 2023, 17.00 Uhr brachen unbekannte Personen in der Straße Erlte einen Lebensmittelautomaten auf. Anschließend entwendeten sie das in den Geldfächern befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichen

Von Mittwoch, 24. Mai 2023, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 25. Mai 2023, 06.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Ortsteil Langförden, Schnatgang, das amtl. Kennzeichenpaar eines grauen VW Golf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines Holzhaufens

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, um 22.00 Uhr wurde der Brand eines Holzhaufens auf einer landwirtschaftlichen Hofstelle an der Straße Am Vierten Wall entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Vörden konnte ein Übergreifen auf einen angrenzenden Container und Fahrzeugunterstand verhindern und löschte das Feuer. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Vörden - Zerstörung von Bienenständen

Im Zeitraum von Mittwoch, 24. Mai 2023, 19.30 Uhr bis Donnerstag, 25. Mai 2023, 08.00 Uhr zerstörten unbekannte Personen zwei Bienenstände, die sich im Pfarrgarten an der Großen Hinterstraße in Vörden befanden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Steinfeld - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 20. Mai 2023, 13.00 Uhr und Montag, 22. Mai 2023, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine lebensgroße Kunststoffnachbildung eines Pferdes in der Straße Im Krampel bei einem Getränkenmarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 24. Mai 2023, zwischen 14.20 Uhr und 18.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person den Frontreflektor am Pedelec eines 40-jährigen Mannes ab. Das Pedelec stand auf einem Parkplatz einer Firma In der Bahler Heide. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Urkundenfälschung

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 1.00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der B214 und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier mussten sie feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem besteht der Verdacht, dass es sich bei dem mitgeführten Führerschein um eine Fälschung handelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell