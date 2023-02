Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Kurdenmarsch 2023 - Etappe 6

Freiburg (ots)

Die sechste und letzte Etappe des diesjährigen Kurdenmarsches endete heute, 10. Februar, gegen 15:15 Uhr in Freiburg am Platz der Alten Synagoge mit einer Abschlusskundgebung. Der Aufzug durch die Stadt mit 250 Teilnehmern startete am Vormittag um kurz nach elf Uhr. Der Weg führte ca. 5,5 km durch das Stadtgebiet Freiburg. Die gesamte Demonstration am heutigen Tage verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Es kam zu keinen größeren Verkehrsstörungen im Stadtgebiet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell