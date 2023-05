Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta, PK Friesoythe vom 27.05.2023

Betrunken zum Kindergarten in Friesoythe

Mit ca. 3 Promille erschien am 26.05.2023 eine Mutter bei einer Kindertagesstätte in Friesoythe und wollte ihre beiden Kinder abholen. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin fiel der Atemalkoholgeruch der Mutter auf, diese verständigte dann auch die Polizei. Im Anschluss wurde dann weiterhin festgestellt, dass die 40-jährige Mutter aus Friesoythe mit einem Pkw zur Kindertagesstätte gefahren ist. Daher wurde bei ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Kinder wurden an den leiblichen Vater übergeben. Gegen die Mutter wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rollerfahrer ohne Führerschein

Gleich drei Rollerfahrer ohne erforderlichen Führerschein wurden am 26.05.2023 durch Beamte der Polizei Friesoythe im Saterland und in Friesoythe kontrolliert. Die beiden 16-jährigen sowie ein 15-jähriger hatten entsprechende technische Veränderungen an ihren Rollern vorgenommen, so dass die Kleinkrafträder deutlich schneller als erlaubt waren. Somit wäre eine Fahrerlaubnis für das Führen der Roller erforderlich gewesen. Diese konnte jedoch in allen drei Fällen nicht vorgelegt werden. Alle drei Jugendliche erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch der Erwerb einer regulären Fahrerlaubnis dürfte nun schwieriger werden. Im Anschluss an die Kontrollen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagabend, den 26.05.2023, um 23.30 Uhr wurde in der Innenstadt von Friesoythe ein junger Pkw-Führer durch Beamte der Polizei Friesoythe angehalten und kontrolliert. Durch die Beamten wurden auffällige Verhaltensweisen festgestellt, die auf einen Betäubungsmittelkonsum des 18-jährigen Fzg.-Führers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Test zeigte einen zurückliegenden Marihuana-Konsum des jungen Mannes aus dem Landkreis Leer an. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und gegen den Fzg.-Führer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die entsprechende Führerscheinstelle erhielt von dem Vorfall Kenntnis.

