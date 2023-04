Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Umgekippter Holztransporter mit einem Verletzten und Verkehrsbeeinträchtigungen

B281/ Reichmannsdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag kippte ein Holztransporter auf der Bundesstraße 281 nahe Reichmannsdorf um. Der 32-Jährige LKW-Fahrer passierte die Ortslage Reichmannsdorf und kam kurz darauf in Fahrtrichtung Saalfeld von der Straße ab. Der LKW durchbrach die Schutzplanke, kippte eine sieben Meter tiefe Böschung hinab und landete schließlich auf dem Dach. Der 32-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zuvor ergab ein Drogenschnelltest Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass diesem Verdacht nachgegangen wird. Am LKW entstand Totalschaden von rund 200.000 Euro- hinzu kommt die bislang nicht bezifferbare Beschädigung an der Schutzplanke bzw. dem Straßengraben. Zum Zwecke der Unfallaufnahme kam es zu zeitweisen Sperrungen der Straße. In Anbetracht der Umstände kann eine endgültige Bergung des LKW erst im Laufe des heutigen Tages erfolgen- an der Unfallstelle gewährleistet derweil eine Ampelregelung den Verkehrsfluss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell