Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Sonneberg / Neuhaus am Rennweg (ots)

Am 19.04.2023, gegen 10.25 Uhr, befuhr eine 50-jährige mit ihrem Pkw Opel in Sonneberg die Köppelsdorfer Straße in Richtung Innenstadt. Sie beabsichtigte nach links abzubiegen, dazu musste sie ihr Fahrzeug abbremsen. Der hinter ihr fahrende 43-jährige Mann in einem Kleintransporter bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ebenfalls am 19.04.2023, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Pkw Renault in Neuhaus am Rennweg die Eisfelder Straße. In Höhe Commerzbank musste er verkehrsbedingt halten. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Opel bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Sie zog sich dabei selbst leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell