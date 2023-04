Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Apotheke: Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch drangen ein oder mehrere Unbekannte wiederholt in die "Apotheke von Hirschhausen" in der Sonneberger Straße in Saalfeld ein. Bereits Mitte Februar gab es einen Einbruch in die Apotheke- damals wurde Bargeld gestohlen. Auch bei dem aktuellen Sachverhalt drangen der/die Unbekannten durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und flüchteten mit mehreren hundert Euro. Es entstand weiterhin nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (03672-417 1464) zu melden.

