Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Achtung, vermehrt Trickbetrug-Anrufe

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

In den zurückliegenden Tagen waren insbesondere Anwohner der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Sonneberg von betrügerischen Anrufen betroffen. Im Großteil der Fälle gelangten die Betrüger zwar nicht an das Geld der Angerufenen (über einen Vorfall in Sonneberg mit einem Vermögensschaden über rund 15.000 Euro wurde bereits am Wochenende berichtet), dennoch jagten die Unbekannten den zumeist älteren Herrschaften einen ziemlichen Schreck ein. So wurden wiederholt angebliche Unfallszenarien mit Verkehrstoten, sogenannte "Schockanrufe", durchgeführt, um über angeblich verursachte Verkehrsunfälle durch Kinder oder Enkel an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen. Hierbei handelt es sich um Betrug! Geben Sie keine Auskünfte zu Bankdaten, Schmuck oder persönlichen Umständen. Übergeben oder überweisen Sie keinesfalls Geld. Nehmen Sie stattdessen unbedingt Kontakt zur Polizei, Ihren Kindern oder anderen Bekannten auf, um den Betrügern nicht aufzulaufen. Auch sogenannte "Falsche Polizeibeamte" treten wieder vermehrt am Telefon auf. Kein realer Polizeibeamter bzw. kein Staatsanwalt o.ä. würden telefonisch von Ihnen eine Geldforderung oder Kaution verlangen. Beenden Sie derartige Telefonate unverzüglich und informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell