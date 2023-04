Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Im Zeitraum vom 10.04.2023, 10.00 Uhr, - 13.04.2023, 20.45 Uhr, parkte die Fahrerin ihren weißen Pkw VW, in Königsee am Platz der Jugend 4 ab. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug am Stoßfänger vorn links beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich danach, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Der am VW entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,-Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei LPI Saalfeld- Inspektionsdienst, Tel. 03671 560 zu melden.

