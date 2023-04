LPI-SLF: Dieb flüchtet mit Spirituosen im Wert von rund 100 Euro und kann im PKW gestoppt werden

Krölpa (ots) - Kurz vor 06:00 Uhr kippte am Montagmorgen ein LKW in Krölpa in den Straßengraben, sodass sich umfangreiche Bergungsmaßnahmen anschlossen. Der mit rund 26 Tonnen Gipsgranulat beladene LKW kam offensichtlich, nachdem er von der Bundesstraße in eine Nebenstraße in Krölpa einbog, von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und kippte in der Folge um. Der 40-jährige Fahrer kam zur Kontrolle ins ...

