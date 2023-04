Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb flüchtet mit Spirituosen im Wert von rund 100 Euro und kann im PKW gestoppt werden

Krölpa (ots)

Am Samstagvormittag konnte ein Ladendieb aus Krölpa nach einer kurzen Flucht gestoppt werden. Der Mann wurde durch Mitarbeiter beobachtet, wie er mehrere Flaschen Alkohol an sich nahm und dann aus dem Supermarkt in der Pößnecker Straße flüchtete und mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Einem Funkstreifenwagen kam der Fahrer dann auf Höhe Vogelschutz entgegen, sodass dieser schließlich gestoppt und kontrolliert werden konnte. Nachdem das Diebesgut zunächst nicht im Fahrzeug des 35-Jährigen aufgefunden werden konnte, wurde der Mann erneut befragt. Schließlich führte er die Beamten zu einem Ablageort in einer Nebenstraße und die Spirituosen im Wert von rund 100 Euro wurden dem Supermarkt-Personal übergeben. Der Beschuldigte erhielt eine Strafanzeige.

