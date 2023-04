Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Motorradsaison hat begonnen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Mit Beginn des Frühlings sind auch wieder vermehrt Zweiradfahrer auf den Straßen unterwegs. Bereits am Osterwochenende sowie den zurückliegenden Tagen wurden allein in den drei der LPI Saalfeld zugehörigen Landkreisen mehrere Motorradfahrer:innen aufgrund von Verkehrsunfällen verletzt. Neben Hinweisen von Straßenverkehrsbehörden und Automobilclubs möchte sich daher auch die Saalfelder Polizei an alle Verkehrsteilnehmer wenden: Erfahrungsgemäß ist in den Frühjahrsmonaten der Anteil an Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Zweiradfahrzeugführern besonders hoch. Neben der fehlenden Fahrpraxis der Biker aufgrund der zurückliegenden Wintermonate muss sich auch aus Sicht der PKW-Fahrer wieder darauf eingestellt werden, dass nun wieder Zweiradfahrer unterwegs sind, die mitunter umstandshalber erst recht spät wahrgenommen werden. Daher werden alle Verkehrsteilnehmer sensibilisiert, besonders aufmerksam am Verkehrsgeschehen teilzunehmen, um Sach- sowie insbesondere Personenschäden zu vermeiden. Die Beamtinnen und Beamten der Landespolizeiinspektion werden die nächsten Wochen verstärkt entsprechende Kontrollen durchführen und aufklärend auf die Verkehrsteilnehmer zugehen. Insbesondere wird auch -über das bislang alltägliche Ausmaß hinaus- die Überwachung von Geschwindigkeit, Überholverbotszonen, ordnungsgemäßem Zustand der Fahrzeuge sowie die Kontrolle von Verkehrsdelikten, wie Alkohol-und Drogenkontrollen, eine große Rolle spielen.

