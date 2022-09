Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Kirrweiler (Pfalz) (ots)

Am Freitag, 02.09.2022 wurden ab 07:40 Uhr durch die Polizei Edenkoben Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Kirrweiler durchgeführt. In nur einer Stunde wurden 7 Temposünder sanktioniert, die schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs waren. Der Spitzenreiter war mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h innerhalb der Ortschaft unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115 EUR und ein Punkt in Flensburg.

