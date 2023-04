LPI-SLF: Betrug in Höhe von 15.000 Euro

Kamsdorf (ots) - Samstagmittag brannte in Kamsdorf ein Pkw komplett aus. Ursächlich war ein Riss an der Benzinleitung, der am Morgen bemerkt wurde. Um dem Abschleppdienst die Arbeit zu erleichern, sollte das Auto umgeparkt werden. Hierbei geriet es in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

