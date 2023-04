LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Königsee (ots) - In der Nacht von Donnerstag zum Freitag wurde durch Unbekannt eine Flasche in eine Fensterscheibe der Turnhalle vom Gymnasium in Königsee geworfen. In der Folgenacht warfen Unbekannte mehrere Gegenstände gegen dieses Fenster, welches dadurch zu Bruch ging. Weiterhin wurde ein Schrank im Gebäudeinneren beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können. Rückfragen bitte ...

mehr