Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Fahrgast greift Zugbegleiter in der Elztalbahn an

Freiburg (ots)

Am Mittwoch dem 22.02.2023 gegen 22:22 Uhr kam es in der SWE S2 auf der Fahrt von Bleibach nach Freiburg zu einem tätlichen Angriff auf den Zugbegleiter. Der vermeintlich jugendliche Täter soll um die 17 Jahre alt sein und war bekleidet mit weißen Schuhen, heller Hose und schwarzer Jacke mit Kapuze. Der Täter führte ein Tablet bei sich. Bei der Fahrscheinkontrolle durch den Zugbegleiter konnte der Fahrgast keinen Fahrschein vorweisen und wollte sich gegenüber dem Zugbegleiter nicht ausweisen. Dieser verständigte die Bundespolizei. Beim Halt am Hbf. Freiburg stieß der Unbekannte den Zugbegleiter zweimal vor die Brust, der sich ihm in den Weg gestellt hatte, um ihn am Aussteigen zu hindern. Nachdem der Zugbegleiter sich auch durch die Stöße vor die Brust nicht einschüchtern ließ griff der Unbekannte in seine Jackentasche und führte Stichbewegungen in seine Richtung aus, woraufhin der Zugbegleiter etwas zur Seite auswich. Dies nutze der Unbekannte aus, um sich am Zugbegleiter vorbei zu drängeln und über den Bahnsteig und die nördliche Bahnunterführung zu fliehen. Kurz vor dem Halt am Hbf. Freiburg soll sich der jugendliche Täter noch mit einem Mann auf Russisch oder ukrainisch unterhalten haben. Dieser warnte den Zugbegleiter im Anschluss, dass der Unbekannte ihn vermutlich angreifen will. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere ist der Reisende von besonderem Interesse, mit dem sich der Täter zuvor unterhalten hatte und der den Zugbegleiter noch warnte. Personen die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 oder bpoli.weil@polizei.bund.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell