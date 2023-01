POL-SE: Pinneberg - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in ein privat genutztes Hotelzimmer - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (03.01.2023) ist es im Sandlochweg in Wedel zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach ersten Informationen drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:55 Uhr in die Wohnräume eines Einfamilienhauses ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in der Nähe des ...

