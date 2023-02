BPOLI-WEIL: Festnahme in Friedlingen

Weil am Rhein (ots) - Ein 35-Jähriger, der unter anderem mit einem Haftbefehl gesucht war, wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Der Mann war ausweislos und galt seit Juni 2022 als nach Unbekannt verzogen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 35-Jährigen am Dienstagabend (21.02.23) an der Endhaltestelle der Tram 8 in Weil am Rhein. Der Mann konnte dabei keine Ausweisdokumente vorlegen. Mittels ...

