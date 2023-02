Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gewahrsam aufgrund Eigengefährdung

Freiburg (ots)

Ein 48-Jähriger wurde am Sonntagabend aufgrund Eigengefährdung durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Zuvor war er durch belästigendes Verhalten am Freiburger Hauptbahnhof aufgefallen.

Am Sonntagabend (19.02.23) wurde einem 48-Jährigen durch eine Streife der DB Sicherheit ein Platzverweis für den Freiburger Hauptbahnhof erteilt, weil dieser zuvor Reisende belästigt haben soll. Da der deutsche Staatsangehörige der Aufforderung nicht nachkam, zunehmend aggressiver wurde und Aussagen zur Eigengefährdung äußerte wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Auch gegenüber den Einsatzkräften der Bundespolizei wiederholte der Mann die Aussagen zur Eigengefährdung, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Im Rahmen der Identitätsfeststellung leistete der 48-Jährige Widerstand und verletzte dabei eine Beamtin leicht am Finger. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Aufgrund der Eigengefährdung wurde der Mann im Krankenhaus vorgeführt und auf ärztliche Weisung anschließend eingeliefert.

