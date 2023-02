Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Dreifach gesucht und durch Bundespolizei festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 35-Jähriger, der unter anderem mit einem Haftbefehl gesucht war, wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Der Mann war ausweislos und galt seit Juni 2022 als nach Unbekannt verzogen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 35-Jährigen am Dienstagabend (21.02.23) an der Endhaltestelle der Tram 8 in Weil am Rhein. Der Mann konnte dabei keine Ausweisdokumente vorlegen. Mittels Überprüfung der Fingerabdrücke konnte er als türkischer Staatsangehöriger identifiziert werden. Zudem ergab die Überprüfung, dass der 35-Jährige mit einem Haftbefehl und zwei Aufenthaltsermittlungen gesucht wurde. Der Haftbefehl bestand aufgrund der Verurteilung wegen Sachbeschädigung und die Aufenthaltsermittlungen wegen Aufenthaltsgesetz und Asylgesetz. Ebenso konnte ermittelt werden, dass dem Mann im Februar 2022 die Abschiebung angedroht worden war und er seit Juni 2022 als nach Unbekannt verzogen galt. Da im März 2022 auch die Aufenthaltsgestattung des 35-Jährigen erloschen war hält er sich unerlaubt in Deutschland auf. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Gesuchte die geforderte Geldstrafe des Haftbefehls nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen und zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Des Weiteren wurde die zuständige Ausländerbehörde über den Aufenthaltsort informiert, um die Einleitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu prüfen.

