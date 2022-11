LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots) - Ein Unbekannter beschädigte vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag den Außenspiegel eines Fahrzeuges in Jena. Die 28-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw Kia in der Straße "Am Gries" abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden und informierte die Polizei. Vermutlich wurde vor den Außenspiegel getreten oder geschlagen. Personen, die Zeugen der Sachbeschädigung geworden sind, werden gebeten ...

