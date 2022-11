Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin übersehen

Weimar (ots)

Am 22.11.2022 gegen 16:50 Uhr wollte eine 49-jährige Radfahrerin die mittels Fußgängerampel geregelten Übergang im Bereich der Kreuzung B 85 / Hauptstraße in Schöndorf überqueren. Die Ampel zeigte für sie zu diesem Zeitpunkt ein grünes Signal. Eine 75-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 85 in die Schöndorfer Hauptstraße abbiegen, übersah hierbei aber die Frau mit dem Fahrrad und es kam zur Kollision. In der weiteren Folge stürzte die Radlerin und zog sich leichte Verletzungen am rechten Bein zu. Ihr zwischenzeitlich eingetroffener Ehemann brachte sie zur Untersuchung ins Klinikum. Am Pkw enstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell