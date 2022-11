Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl im Großformat

Jena (ots)

Eine Gruppe von zehn unbekannten männlichen Personen entwendete insgesamt 20 Flaschen Spirituosen sowie ein Kissen, eine Decke und einen Handmixer aus einem Lebensmittelgeschäft am Emil-Höllein-Platz in Jena. Der Diebstahl ereignete sich bereits am vergangenen Samstagnachmittag. Allerdings fiel das Fehlen der entwendeten Gegenstände erst am Montag auf. Bei der Sichtung des Videomaterials konnte festgestellt werden, dass sich die Männer in mehreren kleinen Gruppen in den Markt begaben, die Spirituosenvitrine aufbrachen und anschließend den Alkohol entwendeten. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von 474,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell