LPI-J: Mann bleibt auf feien Fuß

In einer Kurve zwischen Kleinobringen und der L1054 verlor eine 19-jährige BMW-Fahrerin am Montagmorgen die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben, wo sie schließlich zum Stehen kam. Mit Hilfe von zum Unfall hinzukommenden Personen konnte die junge Frau unverletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der BMW wurde schließlich durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

