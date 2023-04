Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfälle mit hohen Sachschäden verursacht

Unterweißbach (ots)

Gleich mehrere Beschädigungen verursachte ein betrunkener Fahrer in Unterweißbach am Sonntagmittag. Den Unfallspuren zufolge fuhr der Mann die Ortslage Unterweißbach in Richtung Sitzendorf entlang. In einer Linkskurve vor dem Bahnübergang kam der 69-Jährige dann von der Straße ab und stieß mit einer Laterne zusammen. Beim anschließenden Gegenlenken fuhr er weiterhin durch einen Grundstückszaun und stieß schließlich an eine Gebäudefront. Sowohl an der Laterne, am Zaun sowie am Gebäude entstand nicht unerheblicher Sachschaden und der 69-Jährige wurde leicht verletzt. Schließlich informierte der Mann die Polizei. Diese stellten dann eine Alkoholbeeinflussung von mehr als 0,8 Promille fest, sodass eine Blutprobenentnahme erfolgte. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Unfallfahrzeuges, welches erhebliche Beschädigungen aufwies.

