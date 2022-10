Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Pforzheim (ots)

Am Samstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Südweststadt eingebrochen - ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Offenbar drangen die Täter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr in das in der Straße "Am Stangenacker" gelegene Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten, sowie Schränke und Kommoden sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss. Zutritt hatten sich die Unbekannten zuvor wohl über den Garten verschafft und im Anschluss ein Fenster aufgehebelt. Die Höhe des möglichen Diebesguts wird derzeit ermittelt.

