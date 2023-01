BPOL-HRO: Festnahme im Zug

Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag nahmen Bundespolizisten eine 26-jährige Frau am Hauptbahnhof Rostock fest. Im Rahmen einer Kontrolle, stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass die polnische Staatsangehörige per Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte gegen die 26-Jährige einen Haftbefehl erlassen, weil sie eine Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro nicht gezahlt hatte. Das ...

