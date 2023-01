Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Festnahme am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag nahmen Bundespolizisten eine 26-jährige Frau am Hauptbahnhof Rostock fest. Im Rahmen einer Kontrolle, stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass die polnische Staatsangehörige per Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte gegen die 26-Jährige einen Haftbefehl erlassen, weil sie eine Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro nicht gezahlt hatte. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) hatte die Frau zuvor im Januar 2019 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15,- Euro verurteilt. Da sie die geforderte Geldstrafe als auch die Kosten in Höhe von 77,- Euro nicht zahlen konnte, wurde sie in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

