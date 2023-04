Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer: Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am 18.04.2023 (Dienstag), gegen 11.20 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Radfahrer in Rudolstadt aus Richtung Caspar-Schulte-Straße kommend in Richtung Keilhauer Straße auf dem kombinierten Rad / Fußweg entlang. Als er sich dann auf der Fahrbahn der Klinghammerstraße befand kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der durch einen 83-Jährigen gefahren wurde. In der Folge kam der Radfahrer zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Zeugen, welche dazu Angaben machen können, werden dringend gebeten, sich mit der LPI Saalfeld - Inspektionsdienst, Tel. 03671/ 560 in Verbindung zu setzen.

