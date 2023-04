Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfälle mit Leichtverletzten

Schmorda/ Krölpa (ots)

Am Mittwochmorgen ereigneten sich im Bereich Schmorda und in Krölpa jeweils Verkehrsunfälle, bei denen Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. So fuhr eine 66-Jährige kurz vor 08 Uhr die Landesstraße 1105 von Schmorda kommend in Richtung Kalte Schenke entlang. In einer Rechtskurve kam sie dann von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihr PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Weiterhin kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Unfall in Krölpa. Zwei Verkehrsteilnehmer, eine 35-Jährige sowie ein 57-Jähriger, befuhren die Raniser Straße in entgegengesetzter Richtung. Während des Vorbeifahrens kam es dann zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Die 35-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt, an beiden PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell