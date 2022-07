Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Emmendingen: Auf der Straße ausgeraubt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Emmendingen: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 18-Jähriger auf dem nach Hause weg gegen 01:30 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer ausgeraubt. Dieser forderte auf Höhe einer Schule in der Hermann-Günth-Straße zunächst Zigaretten vom Geschädigten. Als dieser äußerte, keine zu besitzen, nahm der Täter unter Drohungen die mitgeführte Tasche des Geschädigten an sich und entnahm daraus Bargeld. Anschließend konnte der Täter mittels seines silbernen Fahrrades älteren Models flüchten. Der bisher Unbekannte wird mit kurzen schwarzen Haaren, kurzem Bart, dunklem Hautteint, Jeanshose und schwarzem T-Shirt beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0761/882-2880 zu melden.

js

