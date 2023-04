Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Brandfällen gesucht

Breternitz (ots)

Am Mittwochabend der vergangenen Woche (12.04.2023) kam es in Breternitz zum Brand an einer freistehenden Holzscheune. In einem der Holzscheune angrenzenden, massiven Schuppenanbau wurde durch einen oder mehrere Täter auf unbekannte Art und Weise Feuer verursacht, sodass der Anbau in Flammen stand. Glücklicherweise wurde die danebenbefindliche Scheune mit Strohballen nicht vom Brand zerstört, dennoch beläuft der entstandene Schaden sich auf rund 1000 Euro. Das Brandobjekt befindet sich in der Nähe des Sportplatzes in Breternitz. Mutmaßlich drangen der/ die Unbekannten durch eine kleine Öffnung in der Holzverkleidung in die betroffene Scheune/ den Anbau ein. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld waren in diesem Zusammenhang am zurückliegenden Freitag am Brandort eingesetzt und haben weitere Spuren gesucht bzw. gesichert. Sie erkannten auch noch weitere, bereits ältere, Brandstellen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise jeder Art geben können. Anwohnern zufolge könnten auch mehrere Kinder in den zurückliegenden Wochen nahe der Scheune gespielt haben- sowohl sie bzw. deren Eltern werden dringend um Hinweise gebeten. Ob der Brand eines Holzstapels/ Holzunterstandes in Hohenwarte, in der Nacht vom 11. zum 12.04.2023, sowie ein unklarer Feuerausbruch im Waldgebiet "Lindig" bei Weischwitz vom zurückliegenden Wochenende im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen der KPI Saalfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 03672-417 1464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell