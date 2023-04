LPI-SLF: Erneute Diebstähle von Katalysatoren

Saalfeld (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch drangen ein oder mehrere Unbekannte wiederholt in die "Apotheke von Hirschhausen" in der Sonneberger Straße in Saalfeld ein. Bereits Mitte Februar gab es einen Einbruch in die Apotheke- damals wurde Bargeld gestohlen. Auch bei dem aktuellen Sachverhalt drangen der/die Unbekannten durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und flüchteten mit mehreren hundert Euro. ...

mehr