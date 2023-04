Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tatverdächtiger nach mehreren Mülltonnenbränden gefasst

Saalfeld (ots)

Im Laufe des gestrigen Mittwochs, insbesondere in den Abendstunden, kam es im Saalfelder Stadtgebiet zu Bränden an insgesamt drei Müll- bzw. Papiertonnen. Auf dem Graben, Hinter dem Graben sowie in der Johannisgasse hatte jeweils ein zunächst Unbekannter die Tonnen in Brand gesetzt, sodass u.a. auch die Feuerwehr eingesetzt war. Im Rahmen der Tatortaufnahmen sowie der anschließenden Fahndung nach einem möglichen Täter unter Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen führten die Maßnahmen schließlich zum Erfolg: Ein 44-jähriger Saalfelder (deutsch, polizeibekannt) konnte in Tatortnähe aufgegriffen werden und gilt in Anbetracht verschiedener Umstände nun als tatverdächtig. Er wurde dann zum Zwecke weiterer Maßnahmen zur Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld gebracht. Schließlich wurde der Mann dann von der Dienststelle entlassen, gegen ihn wird aufgrund mehrerer Brandstiftungen ermittelt. Die betroffenen Müll-bzw. Papiertonnen verbrannten zumeist vollständig. Ein nahe dem Brandort in der Johannisgasse abgestellter Roller fing ebenfalls Feuer durch die Nähe zur entzündeten Tonne, sodass in Summe nicht unerheblicher Schaden entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell