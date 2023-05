Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung und Diebstahl an PKW In der Zeit vom Sonntag, 28.Mai 2023, 23:30 Uhr bis Montag, 29. Mai 2023, 10:15 Uhr wurde in Cloppenburg, Zum Brook ein PKW zerkratzt, zudem wurden die Radkappen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Montag, 29. Mai 2023, 16:55 Uhr befuhr ein 31-jähriger Cloppenburger mit seinem Pedelec die Emsteker Straße in Cloppenburg auf dem dortigen Radweg. Zwischen dem Werker-Eckart-Ring und dem Thujaweg kam ihm eine 74-jährige Cloppenburgerin, ebenfalls mit einem Pedelec, entgegen. Im Begegnungsverkehrs stießen die beiden Unfallbeteiligten zusammen wodurch die 74-jährige verletzt wurde. Bei dem 31-jährigen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,47 Promille. Gegen den 31-jährigen wurde unter anderem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Montag, 29. Mai 2023, 19:50 Uhr befuhr ein 16-jähriger aus dem Landkreis Cloppenburg mit einem PKW Audi die Straße Steinkamp in Lastrup. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der 16-jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde ohne das Wissen des Halters geführt. Gegen den 16-jährigen wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell