Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Keller

In der Zeit vom Sonntag, 28. Mai 2023, 18:00 Uhr bis Montag, 29. Mai 2023, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Kellerraum in Lohne, an dem Eilersweg ein und entwendeten dort Elektrowerkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Keller

In der Zeit von Sonntag, 28. Mai 2023, 00:00 Uhr bis Montag, 29. Mai 2023, 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerräumen in Lohne an der Straße Am Tennisplatz und entwendeten dort zwei Pedelecs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Steinfeld - PKW-Aufbruch

In der Zeit von Montag, 29. Mai 2023, 02:30 Uhr bis 08:00 Uhr öffneten unbekannte Täter einen in Steinfeld, Schemder Vossberg abgestellten PKW, VW Passat und entwendeten Gegenstände aus dem PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Lohne - Brand eines Wohnhauses

Am Montag, 29. Mai 2023, 14:00 Uhr, gerät aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Schuppen in Lohne im Bergweg in Brand. Das Feuer greift auf den Dachstuhl des Wohnhauses über, welcher hierdurch ebenfalls brandbetroffen war. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit sechs Fahrzeugen sowie 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden, dieser dürfte sich jedoch im mittleren 5-stelligen Bereich bewegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Montag, 29. Mai 2023 um 15:40 Uhr befuhr ein 29-jähriger Großenkneter die Einer Straße aus Colnrade kommend in Richtung Goldenstedt. In einer Kurve verlor er die Bodenhaftung aufgrund des nassen Fahrbahnbelages in diesem Bereich. Das Wasser fließt von einem angrenzenden Feld, welches bewässert wurde, ab. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Von Sonntag, 28. Mai 2023, 20.00 Uhr bis Montag, 29. Mai 2023, 00:30 Uhr parkte einen 34-jährige aus Vechta, ihren silberfarbenen Seat Alhambra an der Schützenstraße in Visbek. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie mehrere Beschädigungen sowie Lackabrieb am hinteren linken Kotflügel Der Unfallverursacher entfernte sich um Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefon-Nummer 04445-95047-0 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Montag, 29. Mai 2023, 19.11 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Wildeshauser Straße in Goldenstedt in Richtung Wildeshausen. Als der 35-jährige nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah der Fahrzeugführer einen 13-jährigen aus Goldenstedt, der mit einem E-Scooter den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 13-jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Halter des E-Scooters wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, da eine Person unter 14 Jahren den E-Scooter geführt hat. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 27. Mai 2023, 07.30 Uhr bis Sonntag, 28. Mai 2023, 07.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Driverstraße, eine Scheibe der dortigen Schule. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Sonntag, 28. Mai 2023, 12.00 Uhr bis Montag, 29. Mai 2023, 12.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Lehmkuhlenweg, ein Pedelec des Herstellers Flyer. Das schwarze Klapp-Fahrrad war verschlossen auf einem Privatgrundstück abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 27. Mai 2023, 19.00 Uhr bis Sonntag, 28. Mai 2023, 10.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Dinklage, Von-Galen-Straße, den Zaun, die Jalousie und die Fensterscheibe eines Wohnhauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

