Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Ziegen gestohlen, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Am Dienstag wurden in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr sieben Ziegen durch Anheben des Weidezauns einer Ziegenweide hinter einem Indoorspielplatz in der Hägenichstraße gestohlen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.

/ph

