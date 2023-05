Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Trickbetrügern

Olpe (ots)

Am Donnerstag (11. Mai) hat ein unbekannter Täter mit einem Trickbetrug einen Senior um 50 Euro betrogen. Dabei sprach der Unbekannte den älteren Herren auf dem Parkdeck eines Supermarktes in der Martinstraße an und fragte, ob dieser ihm ein 2-Euro-Stück gegen zwei 1-Euro-Stücke wechseln könne. Während der 84-Jährige helfen wollte und in seinem Geldbeutel nachschaute, entwendet der Täter einen 50-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie. Der Senior bemerkte den Diebstahl erst später. Er suchte dann die nächstgelegene Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Der Geschädigte beschrieb den Unbekannten folgendermaßen:

- Alter: 30 - 40 Jahre alt

- Größe: ca. 1,70m - 1,80m groß

- Aussehen: südländischer Phänotyp, 3-Tage-Bart, gepflegt

- Bekleidung: Anzug

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die "Masche" der Trickbetrüger ist bei dem sogenannten "Wechselgeldtrick" immer ähnlich: Täter fragen nach Geld, beispielsweise für den Einkaufswagen oder den Parkscheinautomaten. Dafür sprechen sie vorrangig ältere Menschen an und verwickeln diese in Gespräche. Sie nutzen dann einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und nehmen dann Geld aus dem Portemonnaie.

Aller Hilfsbereitschaft zum Trotz, rät die Polizei, stets vorsichtig zu sein. Am besten entscheiden die Angesprochenen selber, ob sie der Bitte nachkommen oder alternativ auf andere Wechselstellen, wie zum Beispiel die Supermarktkasse, verweisen. Wer glaubt, Opfer von Trickbetrügern geworden zu sein, sollte umgehend Anzeige erstatten. Weitere Information zum Thema Trickbetrug gibt es auf der Internetseite der Polizei: https://polizei.nrw/artikel/trickbetrueger-zocken-immer-mehr-aeltere-menschen-ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell