Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Garage

Hünsborn (ots)

Ein Diebstahl aus einer Garage eines Gartenvereines hat sich zwischen Dienstag (9. Mai, 18 Uhr) und Mittwoch (10. Mai, 14 Uhr) in der Wallfahrtstraße ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Garage ein, indem er das Garagentor beschädigte. Anschließend nahm der Unbekannte Geld aus einer Spardose und verließ die Gartenanlage. Der Wert der Beute liegt im zweistelligen, an der Garage im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

