POL-BOR: Borken - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Autofahrerin

Rhede (ots) - Tatzeit: zwischen 22.08.2022, 18:05 Uhr, und 23.08.2022, 07:20 Uhr; Tatorte: Rhede, Dännendiek und Am Böwing Einbrecher hatten es in der Nacht zum Dienstag in Rhede auf zwei Firmen abgesehen. Der erste Fall spielte sich an der Straße Dännendiek ab, wo Unbekannte ein Fenster aufbrachen und ins Gebäude einstiegen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Der zweite Tatort liegt unweit des ersten an der Straße Am ...

mehr